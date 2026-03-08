Eşcinsel Karakurt’tan Sarıkırmızılılara küstahlık! Galatasaraylılardan tepki büyük

Eczacıbaşı Dynavit forması giyen ve sapkın yaşam tarzıyla sık sık gündeme gelen Ebrar Karakurt, dün akşam oynanan voleybol maçının ardından sergilediği tavırlarla bir kez daha gerçek yüzünü gösterdi. Takımının Galatasaray Daikin karşısında aldığı galibiyeti spor ahlakına sığmayan bir üslupla kutlayan Karakurt, sosyal medya hesabı üzerinden sarı-kırmızılı taraftarları hedef alarak adeta nefret kustu.

Ebrar Karakurt, Galatasaray’ın Beşiktaş’ı mağlup etmesinin ardından kendisi hakkında “Ebrar ne yapıyor acaba şu an? Kudurmaktan tweet atamıyor” diyen bir X kullanıcısına yanıt verdi.

Müslüman Türk aile yapısına aykırı hayatıyla toplumda tepki çeken Karakurt, maç sonu kendisine yönelik eleştirilere verdiği yanıtta "Kudurtarak yenmekle meşguldü" diyerek kibrini dışa vurdu.