SON DAKİKA
Eşcinsel Karakurt'tan Sarıkırmızılılara küstahlık! Galatasaraylılardan tepki büyük
Gündem

Eşcinsel Karakurt'tan Sarıkırmızılılara küstahlık! Galatasaraylılardan tepki büyük

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Eşcinsel Karakurt’tan Sarıkırmızılılara küstahlık! Galatasaraylılardan tepki büyük

7 Mart 2026 tarihinde oynanan Vodafone Sultanlar Ligi derbisinde Eczacıbaşı Dynavit, deplasmanda Galatasaray Daikin’i 3-2 mağlup ederek büyük bir zafer elde etti. Ancak maçın ardından sahadaki mücadeleden çok, eşcinsel voleybolcu Ebrar Karakurt ile Galatasaray taraftarları arasında sosyal medyada yaşanan "söz düellosu" gündeme damga vurdu.

Eczacıbaşı Dynavit forması giyen ve sapkın yaşam tarzıyla sık sık gündeme gelen Ebrar Karakurt, dün akşam oynanan voleybol maçının ardından sergilediği tavırlarla bir kez daha gerçek yüzünü gösterdi. Takımının Galatasaray Daikin karşısında aldığı galibiyeti spor ahlakına sığmayan bir üslupla kutlayan Karakurt, sosyal medya hesabı üzerinden sarı-kırmızılı taraftarları hedef alarak adeta nefret kustu.

 Ebrar Karakurt, Galatasaray’ın Beşiktaş’ı mağlup etmesinin ardından kendisi hakkında “Ebrar ne yapıyor acaba şu an? Kudurmaktan tweet atamıyor” diyen bir X kullanıcısına yanıt verdi.

 

Müslüman Türk aile yapısına aykırı hayatıyla toplumda tepki çeken Karakurt, maç sonu kendisine yönelik eleştirilere verdiği yanıtta "Kudurtarak yenmekle meşguldü" diyerek kibrini dışa vurdu.

 

