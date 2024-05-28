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Spor Eşcinsel Ebrar ağladı, Business'i kaptı!
Spor

Eşcinsel Ebrar ağladı, Business'i kaptı!

Yeniakit Publisher
2024-05-28 18:37:00 -
Eşcinsel Ebrar ağladı, Business'i kaptı!

Türk milli takımının utancı Ebrar Karakurt ağladı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu devreye girdi. ABD’ye barter uçan A Milli Kadın Voleybol Takımı, dönüşü Business Class olarak yapacak.

Milletler Ligi maçları için yola çıkan A Milli Kadın Voleybol Takımı oyuncularının, para ödemeden business bilet isteği tepki ile karşılandı.

Eşcinsel voleybolcunun paylaşımı sonrasında çıkan tartışmada, Voleybol Federasyonu, işin arkasındaki gerçeği itiraf etti.

Eşcinsel voleybolcu Ebrar Karakurt, Türkiye’yi karıştıracak şekilde sosyal medya hesabından "Başka takımlar için özel uçak tahsis etmeye devam. Bize gelince ekonomi" paylaşımı yaparken, Voleybol Federasyonu, “Takımımızın 26.05.2024 tarihindeki uçuşunda takım kafilemizden hiç kimse kabin yükseltme hakkından faydalanmamıştır. THY ile federasyonumuz arasındaki sözleşme barter sözleşme kapsamındadır ve maddi ödeme içermemektedir.” itirafında bulundu.

Eşcinsel Ebrar ağladı, Business'i kaptı!

Maddi ödeme yapmadan Amerika’ya uçan Türk milli takımının utancı Ebrar Karakurt ağladı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu devreye girdi. A Milli Kadın Voleybol Takımı, dönüşü Business Class olarak yapacak.

Bakan Uraloğlu, TBMM Dijital Mecralar Komisyonunda konuştu. Abdulkadir Uraloğlu, olayı sosyal mecradan öğrendiğini belirterek şunları kaydetti:
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“THY Yönetim Kurulu Başkanı ile konuştum. Kendisi bana 'Bu Amerika uçuşu ve yaklaşık 13 saatlik bir uçuş. Bize 10 gün önce haber verdiler. 10 gün önce özel bir uçak veya özel bir sefer ilave etmeksizin konuyu çözme şansımız yoktu. Geç haber verildiği için çözemedik' dedi. THY'nin Milli takımlar ile yüzbinlerce dolarlık sponsorluk anlaşması var. Dolayısıyla böyle bir yaklaşımda olan kurum bunu esirgemeyecektir. Ancak iletişimde çok doğru bir noktada olmamışız maalesef. Bunu çok açıklıkla söyleyebilirim. Dönüşlerini Business olarak organize etmeye çalışıyoruz”

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Milli Takım’ın utancı Ebrar tartışmayı başlatmıştı! Hem barter uçuyorlar, hem de business istiyorlar

 

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Yorumlar

Osman Türk

Bu kepazelik değil mi ? Nasıl oluyor da kocaman bakan bir lezbiyene emir kulu oluyor ?

İbrahim Alkılıç

Bu müslüman milletin reyleri ile oraya gelip, bu imanlı müslüman milletimize muhalif, aykırı düşünenler den aferin beklemek!.. Ayıptır, yazıktır!
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