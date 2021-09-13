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Siyaset Eşcinsel destekçisi Erdem'in gönlündeki aday: Akşener!
Siyaset

Eşcinsel destekçisi Erdem'in gönlündeki aday: Akşener!

İyi Parti Hukuk ve Adalet Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı, eşcinsel sevici Bahadır Erdem, gönüllerindeki Cumhurbaşkanı adayının Meral Akşener olduğunu söyledi.

Yeniakit Publisher
2021-09-13 18:57:00 -

 Yeniakit.com.tr 

Her fırsatta eşcinsel seviciliği yapan İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Bahadır Erdem, "Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı kim olmalı?" sorusunu cevapladı.

BBC Türkçe’ye konuşan eşcinsel sevici Erdem, önce, "Genel başkanımız Meral Akşener’in söylediği gibi Millet İttifakının adayı Türkiye Cumhuriyeti’nin 13. Cumhurbaşkanı olacaktır. Ayrıca şu an için ortada ilan edilmiş bir seçim olmadığına göre kimin aday olacağını tartışmak faydasızdır." dedi.

Ardından Meral Akşener'in adaylığını gündeme getiren eşcinsel sevici Erdem, "Tabi ki bizim gönlümüzden geçen aday Meral Akşener’dir. Bununla birlikte takdiri milletimiz verecektir ki halkımızın kendisine teveccühü herkesin malumudur." ifadelerini kullandı.

'Onur yürüyüşü'ne katılan kızlarından gurur duymuştu

ŞP Genel Başkan Yardımcısı Bahadır Erdem, LGBTİ eylemine katılan kızları; Pınar, Mina ve Melis ile gurur duyduğunu belirterek, "LGBTİ bir insan hakkıdır." demişti.

Ailecek New York'ta 'onur yürüyüşüne' katıldılar

Öte yandan 3 üç kızı ve eşi ile birlikte 2019 yılının Haziran ayında New York'a giden Bahadır Erdem, "LGBTİ onur yürüyüşü"ne katılmıştı.

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