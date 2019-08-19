Esad rejiminden, TSK konvoyuna hava saldırısı Esad rejimi tarafından, Türk Silahlı Kuvvetlerinin konvoyuna Suriye’nin İdlib kentinde hava saldırısı gerçekleştirildi.

Esad rejimi tarafından, Türk Silahlı Kuvvetlerinin konvoyuna Suriye’nin İdlib kentinde hava saldırısı gerçekleştirildi.

Türk Silahlı Kuvvetleri’ne (TSK) ait bir askeri konvoy, Esad rejimi ve Rus savaş uçaklarının en çok saldırdığı İdlib kentinde hava saldırısına maruz kaldı. İdlib’te bulunan 9 numaralı gözlem noktasına intikal esnasında Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) ait bir askeri konvoya hava saldırısında 3 sivilhayatını kaybederken, 12 sivil de yaralandı.

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