Erzurumspor'un hedefi Süper Lig

TFF 1. Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un sportif direktörü Muzaffer Bilazer, mavi-beyazlı ekibin Süper Lig'e yakışan bir takım olduğunu belirterek, "Erzurumspor'u futbolda Avrupa haritasına yerleştirmemiz lazım." dedi.

Muzaffer Bilazer, Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un son yıllarda inişli çıkışlı bir dönem geçirdiğini hatırlattı.

Bu durumun takım için kolay olmadığını ifade eden Bilazer, "Son iki üç yıl içinde en üst seviyeye çıkıp tekrar TFF 1. Lig'e indik. Bunu kaldırabilmek çok kolay bir şey değil. Hem psikolojik hem maddi tahribatı bir kulüp için inanılmaz bir külfet. Buraya geldiğimde birçok şeyi değiştirmek zorundaydım çünkü duyguyu, coşkuyu değiştirmek zorundaydım. Eski kadroyu azaltıp yeni bir yapı kurmak zorundaydık. Çünkü iki yıldır bu süreç birtakım ilişkileri dejenere etti. Bunu ortadan kaldırmak zorundaydım ki şu anda bu ortamdan oldukça memnunum." diye konuştu.

Bilazer, sezon başı transferlerinin birçoğunu gerçekleştirdiklerini dile getirerek, şöyle konuştu:

"Futbolun 90 dakikadaki değişkenliklerine cevap verecek oyuncu profiline ihtiyacımız vardı. Bunları aşağı yukarı biraz istediğimiz gibi olmasa da genelde yüzde 80 istediğimiz şekilde aldık. Her şeyi istediğin gibi oluşturma şansı çok zor. Oyuncuyu katmak değil oyuncudan faydalanmak kolay işler değildir. Biz oyuncu katmaktan da öte ondan nasıl faydalanırız üzerine daha çok gittik. Hala daha optimal seviyede değiliz ona gelmek için biraz zamana ihtiyacımız var. Bunun sebebi sezon başı takım kampa başladığında genç takım oyunculardan başladık. Transferin sonuna doğru istediğimiz sayısal kadroyu oluşturabildik. Nitelik olarak belki bazı mevkilerde sıkıntılarımız olsa bile şu anda nicelik olarak iyi durumdayız."