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Spor Erzurumsporlu İbrahim Akdağ, 3 hafta sahalardan uzak kalacak
Spor

Erzurumsporlu İbrahim Akdağ, 3 hafta sahalardan uzak kalacak

Yeniakit Publisher
2020-11-17 14:05:13 -
Erzurumsporlu İbrahim Akdağ, 3 hafta sahalardan uzak kalacak


ERZURUM (AA) - Süper Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumsporlu futbolcu İbrahim Akdağ'ın sağ el tarak kemiğinin kırılması nedeniyle 3 hafta sahalardan uzak kalacağı bildirildi.

Mavi-beyazlıların sosyal medya hesabından, sakatlığı bulunan futbolcularla ilgili kulüp doktoru Selçuk Gül'ün haftalık raporu paylaşıldı.

Raporda, futbolcu Ömer Şişmanoğlu ve Oltan Karakullukçu'nun takımla çalışmalarına başladığı belirtti.

Antrenmanda sakatlanan İbrahim Akdağ'ın, sağ el tarak kemiğinin kırıldığı paylaşına raporda, futbolcunun tedavisine başlandığı ve 3 hafta sahalardan uzak kalacağı aktarıldı.

Öte yandan, kulubün sosyal medya hesabından İbrahim Akdağ'ın bulunduğu fotoğraf paylaşılarak üzerine de "Geçmiş olsun kaptan" notu düşüldü.

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