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Spor Erzurumspor'da sakat futbolcuların durumu
Spor

Erzurumspor'da sakat futbolcuların durumu

Yeniakit Publisher
2020-11-04 17:28:55 -
Erzurumspor'da sakat futbolcuların durumu

ERZURUM (AA) - Süper Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un kulüp doktoru Selçuk Gül, Arvydas Novikovas, Kaan Kanak, Ömer Şişmanoğlu ve Oltan Karakullukçu'nun sakatlıkları hakkında açıklamada bulundu.

Kulübün sosyal medya hesabından açıklama yapan Gül, üst arka adele tendon-kas zorlanması olan Ömer Şişmanoğlu ve ligin ilk haftasında MKE Ankaragücü maçının ardından çıktığı antrenmanda sakatlanarak 6 hafta sahalardan uzak kalan Oltan Karakullukçu'nun fizyoterapistler eşliğinde bireysel antrenmanlarına devam ettiğini aktardı.

Üst arka adale tendon bölgesindeki ödemi tedavi edilen Kaan Kanak'ın da takımla antrenmanlara başladığını belirten Gül, kas zorlanması nedeniyle 10 gündür takımdan ayrı olan Novikovas'ın yapılan tetkikler sonucu takımla çalışmalara başlamasının planlandığını kaydetti.

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