Erzurumspor'da Çaykur Rizespor maçı hazırlıkları
ERZURUM (AA) - Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Süper Lig'in 4. haftasında Çaykur Rizespor ile 3 Ekim Cumartesi günü sahasında yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürüyor.
Yakutiye ilçesindeki kulüp tesislerinde günün ilk antrenmanını gerçekleştiren mavi-beyazlı ekip, teknik direktör Mehmet Özdilek yönetiminde çalıştı.
Koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan antrenman, 5'e 2 top kapma ve taktik ağırlıklı pas çalışmalarıyla tamamlandı.
Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarına akşam yapacağı antrenmanla devam edecek.