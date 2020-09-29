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Spor Erzurumspor'da Çaykur Rizespor maçı hazırlıkları
Spor

Erzurumspor'da Çaykur Rizespor maçı hazırlıkları

Yeniakit Publisher
2020-09-29 13:17:31 -
Erzurumspor'da Çaykur Rizespor maçı hazırlıkları

ERZURUM (AA) - Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Süper Lig'in 4. haftasında Çaykur Rizespor ile 3 Ekim Cumartesi günü sahasında yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürüyor.

Yakutiye ilçesindeki kulüp tesislerinde günün ilk antrenmanını gerçekleştiren mavi-beyazlı ekip, teknik direktör Mehmet Özdilek yönetiminde çalıştı.

Koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan antrenman, 5'e 2 top kapma ve taktik ağırlıklı pas çalışmalarıyla tamamlandı.

Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarına akşam yapacağı antrenmanla devam edecek.

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