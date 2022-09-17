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Yerel Erzurum'daki deprem çevre illerde de hissedildi
Yerel

Erzurum'daki deprem çevre illerde de hissedildi

Merkez üssü Erzurum’un Çat ilçesi olan 4.9 büyüklüğündeki deprem Bingöl’de de hissedildi.

Yeniakit Publisher
2022-09-17 01:20:00 -
Erzurum'daki deprem çevre illerde de hissedildi

Merkez üssü Erzurum’un Çat ilçesi olan 4.9 büyüklüğündeki deprem Bingöl’de de hissedildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığından alınan bilgiye göre, saat 23.30'da merkez üssü Erzurum’un Çat ilçesi olan 4.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin yaklaşık 7 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, Bingöl merkezde ve özellikle Çat ilçesine sınırı olan Karlıova ilçesinde hissedildi. Vatandaşlar korku içerisinde kendini dışarı attı.

"Herhangi bir can ve mal kaybı bulunmamaktadır"

Bingöl Valiliğinden yapılan açıklamada, “Saat 23.30’da merkez üssü Erzurum Çat olan ve il merkezimizde hissedilen 4.9 büyüklüğünde bir deprem yaşadık. İlk belirlemelere göre herhangi bir can ve mal kaybı bulunmamaktadır” denildi.

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