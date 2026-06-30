Erzurum'da yataktan düşen hayatını kaybetti
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Erzurum'da yataktan düşen 2 yaşındaki bebek öldü.
İddiaya göre, Merkez Palandöken ilçesi Yunus Emre Mahallesi 1. Bayraktar Sokak'ta 5 katlı binanın 2. katındaki dairede Yusuf Emre Tabu (2) dengesini kaybederek yataktan düştü.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Tabu, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Olay yeri inceleme ekipleri, adreste çalışma yaptı.