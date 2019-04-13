Erzurum'da şüpheli ölüm Evinde ölen anestezi teknikeri genç kadının cesedi otopsi yapılması için Erzurum Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı

ERZURUM (AA) - Erzurum'da evinde hayatını kaybeden ve ölümü şüpheli bulunan kadın anestezi teknikerinin cesedi, otopsi yapılması amacıyla Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Edinilen bilgiye göre, Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesinde görev yapan anestezi teknikeri Gözde Çulhaoğlu (25), Palandöken ilçesindeki evinde rahatsızlanınca nişanlısı olan V.A. durumu 112 Acil Çağrı Merkezi ile polise bildirdi. Eve gelen sağlık görevlileri ve polislerce yapılan incelemede, yanında şırınga ve anestezi ilacı bulunan Çulhaoğlu'nun öldüğü belirlendi. Ölümü şüpheli bulunan Çulhaoğlu'nun cesedi, otopsi yapılması amacıyla Erzurum Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Böbrek rahatsızlığı ağrılarını dindirmek için yüksek dozda anestezi ilacı kullanmış olabileceği belirtilen genç teknikerin kesin ölüm sebebinin yapılacak otopsiyle ortaya çıkacağı kaydedildi. Çulhaoğlu'nun nişanlısı V.A. da polislerce ifadesinin alınması amacıyla Erzurum Cumhuriyet Savcılığına götürüldü. Genç kadının cenazesinin, otopsinin ardından memleketi Kırıkkale'ye götürülmek üzere ailesine teslim edileceği öğrenildi.

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