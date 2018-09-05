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Erzurum’da polis şüphelenip durdurdu! Kadının belinden çıkanlar şoke etti

Polis ekiplerinin durdurduğu otomobilde yapılan aramada İran uyruklu kadının beline sarılarak zulalanmış halde 3,5 kilo eroin ele geçirildi.

05 Eylül 2018 Çarşamba 12:25
Erzurum’da polis şüphelenip durdurdu! Kadının belinden çıkanlar şoke etti

Erzurum Emniyet Müdürlüğü, Narkotik ve KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince saat 20.30 sıralarında uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik Aşkale Yol Uygulama noktasında yapılan çalışmalarda; seyir halinde bulunan ticari araç usulüne uygun durdurularak yapılan incelemede araç sürücüsü haricinde B.K, Z.G, A.G ve M.R isimli 4 İran uyruklu şahıs bulunduğu görüldü.

Yapılan inceleme esnasında şahısların şüpheli hareket sergilemeleri üzerine yapılan üst aramalarında B.K. isimli kadının beline sarılı vaziyette ağırlığı 3,5 kilo olan eroin maddesi ele geçirildi.

İran uyruklu şahıslar sevk edildikleri adli mercilerce Uyuşturucu Madde Ticareti suçundan tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Haber Tarihi: 05 Eylül 2018 Çarşamba 12:25
  1. Erzurum
  2. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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