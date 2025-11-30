Erzurum’da panik! Evler buz kesti

Erzurum’da bir evde meydana gelen patlama sonrası PALEN Doğalgaz, şehir şebekesinde güvenlik kontrolü yapmak için gaz arzını durdurdu ve Yakutiye ilçesindeki 4 bin 338 bina ile toplam 32 bin 310 kullanıcı kesintiden etkilendi. Gece boyunca 44 sektör ve tüm servis kutularında testler yapan ekipler, 20 teknik ekibin yanı sıra destek ekipleriyle sahada çalışmalarını sürdürdü.

Erzurum’da dün bir evde meydana gelen ve 1 kişinin yaralanmasına yol açan patlamanın ardından doğal gaz kesintisi şehirde adeta ikinci bir şok etkisi yarattı. PALEN Doğalgaz’ın güvenlik amacıyla gaz arzını durdurması, kentin en soğuk günlerinde binlerce haneyi ısıtmasız bıraktı.

32 BİN KULLANICI BİR GECEDE GAZSIZ KALDI

Yakutiye ilçesinin birçok mahallesinde toplam 4 bin 338 bina ve 32 bin 310 kullanıcı, güvenlik amaçlı yapılan kontroller nedeniyle doğal gazsız kaldı. Ekipler gece boyunca sahada çalışarak kapatılan 44 sektör ve binlerce servis kutusunda testler gerçekleştirdi.

ONLARCA EKİP SOKAKLARDA

PALEN bünyesindeki 20 ekip ve 40 teknik personel, ayrıca grup şirketlerinden gelen 20 kişilik destek ekibi bölgede çalışmalarını sürdürüyor. Alo 187 ve çağrı merkezi, gaz yokluğu ve koku ihbarlarına hızla müdahale ediyor.

Yetkililerden yapılan açıklamada, kesintiden etkilenen abonelerin yaklaşık yüzde 30’una yeniden gaz verildiği belirtilirken, her bina ve her daire tek tek kontrol edilerek güvenli açım yapılmaya devam ediyor.

ERZURUM SOĞUKTA BEKLİYOR

Çalışmaların hızla sürdüğü vurgulanırken, şehirde binlerce kişinin “Bugün gaz tamamen gelir mi?” sorusuna kilitlendiği, şirketin ise gaz arzını bugün tamamen sağlamayı hedeflediği ifade edildi.