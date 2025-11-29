HDP’li Adil Zozani CHP’nin maskesini düşürdü

HABER MERKEZİ

Türkiye’de güvenlik alanında son yıllarda sürdürülen kararlı mücadelenin ardından MHP lideri Dr. Devlet Bahçeli’nnin çağrısıyla başlayan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın iradesiyle sürdürülen “terörsüz Türkiye” hedefine yönelik süreç hız kesmeden devam ediyor. Son olarak AK Parti, MHP ve DEM Parti’den oluşan bir heyetin terör elebaşı Öcalan ile görüşmesi gündemdeki yerini korurken Akit TV’de yayımlanan Ters Kutuplar programına katılan HDP Hakkâri Milletvekili Adil Zozani, canlı yayında yaptığı değerlendirmede, CHP’nin ‘terörsüz Türkiye’ sürecine yönelik 38 maddelik bir öneri listesiyle geldiğini belirterek, parti yönetiminin komisyona bir ajandayla geldiğini ve sürece takoz koymaya çalıştığını belirtti.

CHP’NİN SÜREÇTE KENDİ AJANDASI VAR

Terörsüz Türkiye sürecinin partiler üstü bir konu olduğunu ve ülkemizin bekası için elzem olduğuna değinen HDP Hakkâri Milletvekili Adil Zozani, “Ülkenin beka meselesi olarak ele alınan ve doğrudan devlet aklının yürüttüğü bir süreçten söz ediyoruz. Evet, hükümetin bu konuda rızası vardır. Devlet Bahçeli’nin de süreç üzerinde ciddi etkisi bulunmaktadır. Ancak bütününe baktığımızda süreci yöneten bir devlet aklı olduğu açıktır.

Cumhuriyet Halk Partisi’nin komisyondaki tavrını başından beri kaygıyla izleyen bir siyasetçiyim. Çünkü daha ikinci ya da üçüncü toplantıda CHP, 38 maddelik kendi ajandasını komisyonun önüne koydu. Bu, şu anlama geliyordu: “Eğer süreç benim ajandama göre ilerlemezse, bu doğrultuda bir yaklaşım sergilemezseniz, belli bir noktadan sonra sürece takoz koyarım.”

Dolayısıyla yeni CHP’nin ortaya koyduğu tavır, çözüm sürecini ve bütün bu tartışmaları maalesef iç siyasetin bir malzemesine dönüştürmüştür. Bu son derece tehlikeli bir duruştur. Ne yazık ki diğer partiler de süreci bu şekilde okuyamadılar ya da bu yanlışı göremediler. Bu yönüyle CHP’nin politikasına istemeden de olsa prim vermiş oldular. Eleştirdiğimiz hususlardan biri budur” ifadelerini kullandı.