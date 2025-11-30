Taraftar yöneticilerden büyüktür! Galatasaray, Coca‑Cola sponsorluk anlaşmasını iptal etti

  • İSTANBUL
Galatasaray, gelen yoğun tepkiler ve toplumsal hassasiyetler nedeniyle ABD kökenli İsrail destekçisi Coca‑Cola ile yaptığı sponsorluk anlaşmasını sonlandırdı. Kulübün resmi internet sitesindeki sponsorlar bölümünden Coca‑Cola logosu çıkarıldı.

Kararın arkasındaki tepki

Kulübün tribün grubu ultrAslan’ın önde gelen isimlerinden Sebahattin Şirin, anlaşmanın kabul edilmemesi yönünde kulübe onurlu bir çağrı yapmış; “Filistin’de yaşanan insanlık dramını finanse ettiği söylenen bu markayla adımız dahi anılmamalıdır.” demişti.

Anlaşmanın iptal edilmesi; sponsorluk kararlarında finansal çıkarların ötesinde, toplumsal duyarlılık ve taraftar hassasiyetlerinin de etkili olduğuna dair bir mesaj olarak yorumlandı.

Diğer büyük kulüplerin duruşu

Beşiktaş, Coca‑Cola’nın sponsorluk teklifini “etik bulmadıkları” gerekçesiyle reddetti. Genel Sekreter Uğur Fora, toplumsal hassasiyetleri dikkate aldıklarını söyledi.

Trabzonspor de benzer bir yaklaşımla teklifi geri çevirdi. Başkan Ertuğrul Doğan, “Gazze’de yaşananlar belli, gönlüm bu anlaşmaya el vermedi.” ifadelerini kullandı.

Diğer yandan Fenerbahçe ise şu ana dek anlaşmayı iptal etmiş gözükmüyor.

