Erzurum'da korkutan deprem
Son dakika haberine göre Erzurum ve çevresinde hissedilen bir deprem meydana geldi.
AFAD'ın sosyal medya hesabından paylaştığı bilgiye göre Erzurum Çat merkezli 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Son dakika haberine göre Erzurum ve çevresinde hissedilen bir deprem meydana geldi.
AFAD'ın sosyal medya hesabından paylaştığı bilgiye göre Erzurum Çat merkezli 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
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