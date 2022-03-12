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Gündem Erzurum'da korkutan deprem
Gündem

Erzurum'da korkutan deprem

Son dakika haberine göre Erzurum ve çevresinde hissedilen bir deprem meydana geldi.

Yeniakit Publisher
2022-03-12 13:50:00 -
Erzurum'da korkutan deprem

AFAD'ın sosyal medya hesabından paylaştığı bilgiye göre Erzurum Çat merkezli 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

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