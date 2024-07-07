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Yerel Erzurumda korkunç kaza: Otomobil 5 metreden düştü
Yerel

Erzurumda korkunç kaza: Otomobil 5 metreden düştü

Yeniakit Publisher
2024-07-07 10:59:00 -
Erzurumda korkunç kaza: Otomobil 5 metreden düştü

Erzurum' da bir otomobil 5 metre yükseklikten aşağı düştü. Kazada 3 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Kaza saat 06.30 sıralarında Horasan ilçe girişinde meydana geldi. Ağrı'nın Patnos ilçesinden Çankırı'ya giden Furkan Uçar yönetimindeki 16 KIK 88 plakalı otomobil, Horasan ilçe girişinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu 5 metre yükseklikten düştü.

 

Çevredekiler, yaralılara ilk müdahaleyi yaparak, 112’yi aradı. Bölgeye polis, jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada Nabizade Ünal (9), Erve Tuana Ünal (13) ve Zeynep Uçar (45) yaşamını yitirdi, Elif Zeynep Ünal (11), Ebru Neva Uçar (13), sürücü Muhammed Furkan Uçar (22) ve Sümeyra Ünal (39) yaralandı.

Yaralılar, Erzurum ve Horasan ilçesindeki hastanelerde tedavi altına alındı.

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