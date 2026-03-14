Erzurum’da kadın girişimciler bir araya geldi!

Erzurum’da kadın girişimciliğini güçlendirmeye yönelik çalışmalar kapsamında önemli bir toplantı düzenlendi. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Erzurum Kadın Girişimciler Kurulu (KGK) aylık icra kurulu toplantısı, KOSGEB Erzurum İl Müdürlüğü ev sahipliğinde yapıldı. Toplantıya, TOBB Erzurum Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Kübra Alioğulları ve icra kurulu üyeleri katıldı.

Programda, KOSGEB Erzurum İl Müdürü Lütfullah Aktaş tarafından KOBİ’lere yönelik uygulanan "İstihdamı Koruma Destek Programı" hakkında detaylı bir bilgilendirme sunumu yapıldı.

Gündem değerlendirildi

Şubat 2026 dönemi faaliyetlerinin değerlendirilmesiyle başlayan toplantıda, 3 Mart - 30 Nisan 2026 tarihleri arasında başvuruları alınan İstihdamı Koruma Destek Programı Uygulama Yönetmeliği’nin kapsamı üyelerle paylaşıldı. İşletmelere ivme katacak destek paketlerinin yanı sıra gündemin diğer maddelerinde sivil toplum ve kurumlar arası iletişim konuları da ele alındı.

Toplantıda, Habitat Derneği tarafından Nisan ayında planlanan programın detayları ve kurul üyelerinin görev dağılımları istişare edildi. Ayrıca, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yürütülen "Kırsalda Bereket Küçükbaşa Destek Projesi"nin duyuru süreçleri konuşuldu. Nisan ayında başvuruları başlayacak olan bu proje kapsamında, Erzurum İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) iş birliğinde düzenlenecek bilgilendirme toplantısının detayları kurul üyeleriyle paylaşıldı.

Kadın girişimciliğini destekleyen adımlar

Gündemin son bölümünde ise kooperatiflere yönelik planlanan bilgilendirme faaliyetleri ile ulusal çaplı projeler ele alındı. Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ve Uluslararası Ticarette Kadın Organizasyonu Derneği (UKODER) iş birliğinde yürütülen "Kadın Gücü ile Kalkınma Projesi" hakkında üyelere bilgi aktarıldı. Toplantı, "Tarımda Kadın Eli Projesi" kapsamında verilecek eğitimlerin takviminin planlanması ile dilek ve temennilerin ardından sona erdi.