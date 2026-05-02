  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Yaşam
19
Yeniakit Publisher
Yurt dışına çıkmak isteyenler dikkat! İşte 2026'da vizesiz giriş yapılabilecek ülkeler
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Yurt dışına çıkmak isteyenler dikkat! İşte 2026'da vizesiz giriş yapılabilecek ülkeler

Yaz tatiline sayılı günler kala tatil planları hız kazandı. Bu süreçte 2026 vizesiz ülkeler listesi, yurt dışına çıkmak isteyenlerin en çok araştırdığı konular arasında yer alıyor. Vizesiz ülkeler sayesinde Türk vatandaşları, Avrupa'dan Asya'ya uzanan geniş bir coğrafyada herhangi bir başvuru süreciyle uğraşmadan seyahat edebiliyor. Tatil rotasını erkenden belirlemek isteyenler için güncel liste öne çıkan destinasyonları bir araya getiriyor.

#1
Foto - Yurt dışına çıkmak isteyenler dikkat! İşte 2026'da vizesiz giriş yapılabilecek ülkeler

2026 vizesiz ülkeler listesi, özellikle yurt dışında tatil yapmak isteyenler için önemli bir rehber niteliği taşıyor. Farklı kültürleri keşfetmek isteyenler için hazırlanan güncel liste, tatil planlarına yön veriyor. İşte 2026'da vizesiz ziyaret edilebilen ülkelerin güncel listesi…

#2
Foto - Yurt dışına çıkmak isteyenler dikkat! İşte 2026'da vizesiz giriş yapılabilecek ülkeler

Asya – Egzotik & Uzak 1 - Tayland Vize: Vizesiz (belirli süre) Neden? Tropik adalar, sokak lezzetleri, tapınaklar Öne çıkanlar: Phuket, Krabi, Bangkok

#3
Foto - Yurt dışına çıkmak isteyenler dikkat! İşte 2026'da vizesiz giriş yapılabilecek ülkeler

2 - Endonezya Vize: Kapıda vize / e-vize Neden? Egzotik kültür, plajlar, yoga & doğa Öne çıkanlar: Ubud, Nusa Penida

#4
Foto - Yurt dışına çıkmak isteyenler dikkat! İşte 2026'da vizesiz giriş yapılabilecek ülkeler

Malezya Vize: Vizesiz Neden? Modern şehir + yağmur ormanları Öne çıkanlar: Kuala Lumpur, Langkawi

#5
Foto - Yurt dışına çıkmak isteyenler dikkat! İşte 2026'da vizesiz giriş yapılabilecek ülkeler

Sri Lanka Vize: Kapıda vize / e-vize Neden? Çay tarlaları, safari, mistik atmosfer Öne çıkanlar: Ella, Sigiriya

#6
Foto - Yurt dışına çıkmak isteyenler dikkat! İşte 2026'da vizesiz giriş yapılabilecek ülkeler

Hint Okyanusu – Kartpostallık Adalar Maldivler Vize: Kapıda vize Neden? Turkuaz deniz, su üstü bungalovlar Kime uygun? Balayı, lüks tatil

#7
Foto - Yurt dışına çıkmak isteyenler dikkat! İşte 2026'da vizesiz giriş yapılabilecek ülkeler

Mauritius Vize: Vizesiz Neden? Volkanik doğa, mercan resifleri Artı: Afrika & Asya sentezi kültür

#8
Foto - Yurt dışına çıkmak isteyenler dikkat! İşte 2026'da vizesiz giriş yapılabilecek ülkeler

Seyşeller Vize: Girişte izin Neden? Beyaz kum, granit kayalıklar Öne çıkanlar: La Digue

#9
Foto - Yurt dışına çıkmak isteyenler dikkat! İşte 2026'da vizesiz giriş yapılabilecek ülkeler

Latin Amerika – Uzak & Macera Dolu Brezilya Vize: Vizesiz Neden? Amazonlar, Rio Karnavalı Öne çıkanlar: Rio, Iguazu Şelaleleri

#10
Foto - Yurt dışına çıkmak isteyenler dikkat! İşte 2026'da vizesiz giriş yapılabilecek ülkeler

Kolombiya Vize: Vizesiz Neden? Renkli şehirler, Karayip kıyıları Öne çıkanlar: Cartagena, Medellín

#11
Foto - Yurt dışına çıkmak isteyenler dikkat! İşte 2026'da vizesiz giriş yapılabilecek ülkeler

Meksika Vize: E-vize / ABD vizesi ile giriş Neden? Maya kalıntıları, egzotik mutfak Öne çıkanlar: Tulum, Cancun

#12
Foto - Yurt dışına çıkmak isteyenler dikkat! İşte 2026'da vizesiz giriş yapılabilecek ülkeler

Afrika – Vahşi & Otantik Güney Afrika Vize: Vizesiz Neden? Safari, şarap bağları, okyanus Öne çıkanlar: Cape Town

#13
Foto - Yurt dışına çıkmak isteyenler dikkat! İşte 2026'da vizesiz giriş yapılabilecek ülkeler

Zambiya Vize: Kapıda vize Neden? Victoria Şelaleleri Artı: Doğa ve macera

#14
Foto - Yurt dışına çıkmak isteyenler dikkat! İşte 2026'da vizesiz giriş yapılabilecek ülkeler

Fas Vize: Vizesiz Neden? Egzotik çarşılar, çöl deneyimi Öne çıkanlar: Marakeş, Sahra

#15
Foto - Yurt dışına çıkmak isteyenler dikkat! İşte 2026'da vizesiz giriş yapılabilecek ülkeler

Az bilinen egzotik rotalar Filipinler – 7.000'den fazla ada

#16
Foto - Yurt dışına çıkmak isteyenler dikkat! İşte 2026'da vizesiz giriş yapılabilecek ülkeler

Kamboçya – Angkor Wat tapınakları

#17
Foto - Yurt dışına çıkmak isteyenler dikkat! İşte 2026'da vizesiz giriş yapılabilecek ülkeler

Bolivya – Tuz Gölü (Uyuni)

#18
Foto - Yurt dışına çıkmak isteyenler dikkat! İşte 2026'da vizesiz giriş yapılabilecek ülkeler

Nepal - Himalayalar & spiritüel yolculuk

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23