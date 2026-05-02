3I/ATLAS Güneş Sistemi’nden geçti! Galaksinin kadim ziyaretçisi... Çok eski bir zamandan gelmiş

Kuyruklu yıldızın oluştuğu ortamın sıcaklığının -243 santigrat derecenin altında olduğu tahmin ediliyor. Bu dondurucu soğukluk, nesnenin kendi yıldız sisteminin en uzak köşelerinde doğduğunu ve milyarlarca yıl boyunca bu yapısını koruduğunu kanıtlıyor. Yaklaşık 11 milyar yaşında olduğu tahmin edilen bu antik nesne, 4,5 milyar yaşındaki Güneş Sistemi’mizden çok daha yaşlı bir yapıya sahip. Gökbilimciler, 3I/ATLAS’ı Samanyolu Galaksisi’nin henüz metal bakımından zenginleşmediği çok eski dönemlerinden gelen bir "zaman kapsülü" olarak nitelendiriyor.