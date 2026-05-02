SON DAKİKA
3I/ATLAS Güneş Sistemi'nden geçti! Galaksinin kadim ziyaretçisi... Çok eski bir zamandan gelmiş
Teknoloji-Bilişim
Yeniakit Publisher
3I/ATLAS Güneş Sistemi’nden geçti! Galaksinin kadim ziyaretçisi... Çok eski bir zamandan gelmiş
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

3I/ATLAS Güneş Sistemi’nden geçti! Galaksinin kadim ziyaretçisi... Çok eski bir zamandan gelmiş

Gökbilimciler, sistemimizden geçen 3I/ATLAS adlı yıldızlararası kuyruklu yıldızı ile ilgili müthiş detaylara ulaştı...

Şili'deki ALMA radyo teleskobunu kullanan araştırmacılar, geçtiğimiz Temmuz ayında keşfedilen ve sistemimizden geçip giden 3I/ATLAS kuyruklu yıldızı üzerinde yaptıkları incelemelerde çarpıcı sonuçlara ulaştı.

Nature Astronomy dergisinde yayımlanan çalışmaya göre, bu gök cismi sadece sistemimiz dışından gelen üçüncü nesne olma özelliğini taşımıyor; aynı zamanda kendi güneş sistemimizden tamamen farklı koşullarda oluştuğunu kanıtlayan kimyasal izler barındırıyor. Araştırmanın en şaşırtıcı bulgusu, kuyruklu yıldızda ilk kez hidrojenin bir izotopu olan döteryumun tespit edilmesi oldu. Yapılan ölçümler, 3I/ATLAS’taki döteryum miktarının Dünya okyanuslarından 40 kat, sistemimizdeki diğer kuyruklu yıldızlardan ise 30 kat daha fazla olduğunu gösterdi. Uzmanlar, döteryum oranındaki bu aşırı zenginliğin ancak yıldızlararası uzaydaki dondurucu moleküler bulutlarda meydana gelebileceğini belirtiyor.

Kuyruklu yıldızın oluştuğu ortamın sıcaklığının -243 santigrat derecenin altında olduğu tahmin ediliyor. Bu dondurucu soğukluk, nesnenin kendi yıldız sisteminin en uzak köşelerinde doğduğunu ve milyarlarca yıl boyunca bu yapısını koruduğunu kanıtlıyor. Yaklaşık 11 milyar yaşında olduğu tahmin edilen bu antik nesne, 4,5 milyar yaşındaki Güneş Sistemi’mizden çok daha yaşlı bir yapıya sahip. Gökbilimciler, 3I/ATLAS’ı Samanyolu Galaksisi’nin henüz metal bakımından zenginleşmediği çok eski dönemlerinden gelen bir "zaman kapsülü" olarak nitelendiriyor.

Bu tür yıldızlararası ziyaretçiler, sadece kendi fiziksel yapılarını değil, aynı zamanda galaksimizin milyarlarca yıl önceki evrimsel süreci ve diğer gezegen sistemlerinin oluşum koşulları hakkında da paha biçilmez ipuçları sunuyor. Şili'de yeni faaliyete geçen gözlemevlerinin, gelecekte bu tür gizemli misafirleri daha sık tespit ederek evrenin bilinmeyen geçmişine ışık tutması bekleniyor.

