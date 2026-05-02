Trump'tan Netanyahu'yu çıldırtacak İran planı!

ABD ile işgalci israil arasındaki "sarsılmaz" ittifak, Hürmüz Boğazı'nda yaşanan kriz nedeniyle tarihin en büyük kırılmalarından birini yaşıyor. Gazeteci Seymour Hersh'ün ulaştığı işgalci israilli üst düzey kaynaklara göre; ABD Başkanı Trump, boğazdaki ablukayı kaldırması karşılığında İran yönetimine en az 25 milyar dolar ödemeyi kapsayan gizli bir anlaşma masasında. Bu hamle, işgalcilerde şok etkisi oluşturdu.

Küresel petrol ticaretinin can damarı olan Hürmüz Boğazı'nda İran'ın uyguladığı abluka, Amerikan iç siyasetinde ve ekonomisinde paniğe yol açarken, Trump'ın krizi çözmek için attığı iddia edilen adım işgalci israil ayağa kaldırdı. Araştırmacı gazeteci Seymour Hersh'ün kaleme aldığı çarpıcı makaleye göre, ekonomik serpintilerin siyasi faturasından korkan Trump, sorunu çözmek için doğrudan Tahran ile pazarlık masasına oturdu.

HÜRMÜZ BOĞAZI İÇİN 25 MİLYAR DOLARLIK ÇEK

Makaleye konuşan işgalcilerin sözde üst düzey bir yetkilisine göre, Trump "işin içinden sıyrılmak" istiyor. ABD yönetiminin mevcut açmazı sonlandırmak için İran'a en az 25 milyar dolar ve muhtemelen çok daha fazlasını ödemeyi planladığı iddia ediliyor. Bu devasa ödeme karşılığında Tahran'ın ablukayı sonlandırması ve boğazı tüm trafiğe açarak küresel ticareti rahatlatması hedefleniyor.

Ancak bu pragmatik çözüm planı, İran'ın nükleer programını varoluşsal bir tehdit olarak gören işgalci israil yönetimini adeta çıldırttı.

ABD-İŞGALCİ İSRAİL ORTAK OPERASYONU FİYASKOYLA SONUÇLANDI

Trump'ın işgalcilerin itirazlarına rağmen bu adımı atmasının arkasında yatan nedenin oldukça "kişisel" olduğu belirtiliyor.

Hersh'ün iddiasına göre Trump, İşgal rejiminin sözde Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya olan güvenini tamamen kaybetti. Bunun temelinde ise yakın zamanda İran'daki dini liderliği devirmek amacıyla düzenlenen "ortak ABD-İsrail bombardıman saldırısının" başarısız olması yatıyor. İsrailli kaynağın aktardığına göre Trump, bu operasyonun başarı şansı konusunda Netanyahu tarafından "yanıltıldığına" inanıyor.

İŞGALCİLER ÖFKELİ: "TRUMP AKLINI KAÇIRDI!"

İran'ın uranyum zenginleştirme faaliyetlerini ve nükleer tesislerini doğrudan bir yok oluş tehdidi olarak gören işgalci israil, Trump'ın bu tehdidi ciddiye almamasından şikayetçi. israilli kaynak, Trump'ın tutumunu şu sert sözlerle eleştirdi:

"Trump işin içinden çıkmak istiyor. İsrail liderliği çok üzgün çünkü Trump, ablukanın kendisine çıkaracağı siyasi faturadan korkarak İsrail'in çıkarlarını ve arzularını görmezden gelmeye istekli olduğunu gösterdi. İsrail yönetimindekiler Trump'ın 'aklını kaçırdığını' söylüyor. Sonuçları hiç düşünmüyor. İran ile müzakere yapamazsınız çünkü attığımız her adımı anında sosyal medya hesaplarından yayınlıyor. O çok anlayışsız biri."