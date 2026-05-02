  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Gaziantep FK - Beşiktaş | CANLI ANLATIM Trump'tan Mercedes, Audi, Volkswagen ve BMW'ye darbe Türkiye bayram havasını yaşarken Taksim'de kaos planı! Millet bayram kutladı, vandallar polise saldırdı! İsmail Saymaz'dan Özgür Özel yönetimine zehir zemberek sözler! Arif Kocabıyık skandalı patlak verdi 1 Mayıs'ı provoke eden 575 kişi gözaltında İtalya'da büyük felaket! 3 bin 500 kişi tahliye edildi Bakanlık Hasbi Dede'ye verilen cezaya karşı harekete geçti Gurbetçiye sahip çıkmamız rahatsız ediyor İstanbul Barosu'ndan hukuk skandalı! Yargıtay kararı bile kâr etmedi, tarihi işletme yerle yeksan oldu! Suya doyan Iraklılar İran füzelerine teşekkür ediyor!
Dünya Hamaney'den Körfez ülkelerine uyarı!
Dünya

Hamaney'den Körfez ülkelerine uyarı!

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Hamaney'den Körfez ülkelerine uyarı!

İran dini lideri Mücteba Hamaney, bir mesaj yayımladı. Hamaney mesajında, çalışma hayatının ülke genelinde geniş bir alanı kapsadığını belirterek, işçilerin ekonomik alandaki rolüne dikkat çekti.

İran dini lideri Mücteba Hamaney, bir mesaj yayımladı. Hamaney mesajında, çalışma hayatının ülke genelinde geniş bir alanı kapsadığını belirterek, işçilerin ekonomik alandaki rolüne dikkat çekti.

Çalışma sahasının evlerden iş yerlerine, tarlalardan fabrikalara ve hizmet sektörüne kadar uzandığını ifade eden Hamaney, "Bu geniş alan ne ölçüde çalışkanlık ve bağlılıkla beslenirse, bunların her büyük başarının temel unsurları olmasıyla birlikte, ülkenin ilerlemesi de o ölçüde daha güçlü ve sağlam şekilde güvence altına alınır" dedi.

 

'İRAN DÜŞMANLARINI UMUTSUZLUĞA DÜŞÜRMELİ VE YENİLGİYE UĞRATMALIDIR'

İran’ın askeri alandaki kazanımlarına da değinen Hamaney, "İran, 47 yılı aşkın mücadelenin ardından ilerleme ve yükselişine karşı çıkanlara karşı askeri alanda sahip olduğu dikkat çekici kabiliyetlerin bir kısmını dünyaya kanıtlamıştır. İran, ekonomik ve kültürel mücadele aşamasında da düşmanlarını umutsuzluğa düşürmeli ve yenilgiye uğratmalıdır" ifadelerini kullandı.

 

'ABD'NİN GÖSTERMELİK ÜSLERİ KENDİ GÜVENLİĞİNİ BİLE SAĞLAYAMAZ'

Üstü kapalı olarak Körfez ülkelerini hedef alan Mücteba Hamaney, "ABD'nin göstermelik üsleri kendi güvenliğini bile sağlayamaz, bölgedeki amerikanperestleri korumaktan ise çok uzaktır" ifadelerini kullandı.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Arif Yomak

Ben bu adamın hayata olduğuna inanmıyorum Adam ortada yok
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23