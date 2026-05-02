SON DAKİKA
Alerjenlerin artışıyla... Alerjik astım ve kronik astım arasındaki fark nedir?
Alerjik astım ve kronik astım arasındaki fark nedir sorusunun cevabı ortaya çıktı.

Solunum yollarını etkileyen kronik hastalıklar arasında yer alan astım, dünya genelinde milyonlarca insanın yaşam kalitesini doğrudan etkiliyor. Özellikle çevresel faktörler, hava kirliliği ve alerjenlerin artışıyla birlikte astım vakalarında yükseliş gözlemleniyor. Bu kapsamda uzmanlar, hastalığın kontrol altına alınabilmesi için koruyucu önlemlerin büyük önem taşıdığına dikkat çekiyor. Peki alerjik astım ve kronik astım arasında fark var mı? Prof. Dr. Servet Kayhan açıkladı...

Astım krizini önleme yolları, tetikleyici faktörler, evde ve dış ortamda alınabilecek koruyucu önlemler hakkında detaylı bilgileri Prof. Dr. Servet Kayhan sunuyor. Astım hastaları için yaşam kalitesini artıran öneriler, doğru tedavi yaklaşımları ve sağlıklı yaşam ipuçları neler? İşte astım ve korunma yöntemleri hakkında güncel ve güvenilir bilgiler...

Astım, tek tip bir hastalık değil, farklı nedenlerle ortaya çıkan kronik bir solunum yolu hassasiyetidir.

Alerjik astım; polen, ev tozu akarı ve hayvan tüyü gibi alerjenlere karşı bağışıklık sisteminin aşırı yanıtıyla gelişirken, kronik astım her zaman alerjik kökenli olmayabilir; sigara dumanı, hava kirliliği, enfeksiyonlar ve çevresel irritanlar da hastalığın seyrinde belirleyici olabilir.

Yaz aylarına geçiş dönemi ise özellikle alerjik astımı olan hastalar için risklidir; artan polen yükü, ani sıcaklık ve nem değişimleri ile kontrolsüz klima kullanımı atak sıklığını artırabilir.

Bu nedenle hastaların polen yoğun saatlerde dışarı çıkmamaya özen göstermesi, dış ortamdan geldikten sonra duş alıp kıyafet değiştirmesi, klima filtrelerini düzenli temizlemesi, sigara dumanı ve yoğun kokulu ortamlardan uzak durması büyük önem taşır.

Hangi önlemler alınabilir?

Bunun yanı sıra hekim tarafından önerilen koruyucu inhaler tedavilerin düzenli kullanılması, tetikleyicilerin iyi tanınması ve kişiye özel bir astım kontrol planının oluşturulması, atakların önlenmesinde en etkili yaklaşımdır.

Astım tedavisinde asıl hedef, yalnızca kriz anını yönetmek değil, doğru önlemlerle atakların hiç ortaya çıkmamasını sağlamaktır.

