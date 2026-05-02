Meteoroloji uyardı! Öyle böyle yağmayacak!
3 Mayıs’ta meteorolojik tahminlere göre 12 ilde sağanak yağış etkili olacak. Uzmanlar, dışarı çıkacak vatandaşların güncel hava durumu tahminlerini takip etmeleri ve gerekli önlemleri almaları gerektiğini vurguluyor. İşte sağanak beklenen illerimiz...
Şırnak
Mardin
Şanlıurfa
Adıyaman
Osmaniye
Kilis
Hatay
Adana
Mersin
Antalya
Muğla
Aydın