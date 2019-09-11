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Erzurum’da intihar eden doktor için tören düzenlendi

Erzurum Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Yakutiye Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi Servisi’nde görevli Dr.

11 Eylül 2019 Çarşamba 11:43
Erzurum’da intihar eden doktor için tören düzenlendi

Erzurum Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Yakutiye Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi Servisi’nde görevli Dr. Emre Bakırlı, nöbette yüksek dozda ilaç alarak intihar etti. Dr. Bakırlı için Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesinde tören düzenlendi.


Olay, dün Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Dr. Emre Bakırlı’nın (30), gece nöbetçi olarak kaldığı hastane odasında yüksek dozda ilaç alarak intihar ettiği ileri sürüldü. Sabah saatlerinde nöbetçi hekim odasında çalışanlar tarafından bulunan Emre Bakırlı’nın hayatının kaybettiği belirlendi. Dr. Bakırlı’nın bıraktığı intihar notunda ise ölümünden kimsenin sorumlu olmadığını belirterek, mal varlığını Çocuk Esirgeme Kurumuna bağışladığını yazdığı ortaya çıktı.



Genç doktor için tören düzenlendi


Atatürk Araştırma Hastanesinde Dr. Emre Bakırlı için tören düzenlendi. Törene Bakırlı’nın annesi Fatma Bakırlı, babası Esat Bakırlı, hastane yönetimi ve iş arkadaşları katıldı.


Törende konuşan Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Ali Şahin, “Hastanemizde 5 yıldır beraber çalıştığımız Emre Bakırlı hakkın rahmetine kavuştu. Kendisi çok saygılı sevilen, işine bağlı biriydi. Son görev için burada bir araya geldik. Kendisine Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum. Yaptığı hizmetler için kendisine minnettarız. Ailesine sabır diliyorum. Başımız sağ olsun” diye konuştu.


Tören sonunda acılı aile taziyeleri kabul etti. Bakırlı’nın cenazesi Balıkesir’de defnedilecek.

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Haber Tarihi: 11 Eylül 2019 Çarşamba 11:43
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