  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Türkiye'den top mermisi ve İHA alınmasına engel olmuşlardı! Fransa işte şimdi belasını buldu

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'dan "Erdoğan'ın yeni siyaset bilimi formatı"

Erdoğan'ın Karadeniz sözleri büyük yankı uyandırdı! Rusya'dan flaş açıklama

Roketsan Katar'da nefes kesti

O Anadolu şehrinde korkutan analiz: Binaların üçte biri depremde yıkılacak!

Cem Küçük'ten emekli maaşlarıyla ilgili Türkiye'yi sallayacak kulis! 'Bu rakam açıklanabilir' diyerek duyurdu

“BEDELLİ CHP’YE OY VERMESİN” diyen Özgür Özel'e Yılmaz Özdil: CHP tarihinin en çapsız başkanı

CHP’nin laikçileri çok kızacak! Arnavutköy adayı “ben imamım” dedi

Geçmiş sözleri peşini bırakmıyor! Mansur'un 'son adaylığım' açıklaması ilk değil

Yunanistan'dan acı itiraf: Cebimizden para harcasak da olmadı, Türkiye üçüncü sırada, biz ise yirmi iki
Yerel Erzurum'da FETÖ operasyonu: Gözaltılar var
Yerel

Erzurum'da FETÖ operasyonu: Gözaltılar var

Yeniakit Publisher
2024-03-04 16:49:00 -
Erzurum'da FETÖ operasyonu: Gözaltılar var

Erzurum'da emniyet birimlerinin düzenlediği operasyonda 4 FETÖ şüphelisi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Erzurum İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve TEM Şube Müdürlüğü görevlilerince FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütünün faaliyetlerinin tespit ve deşifre edilmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında örgütünün Askeri Mahrem Yapılanması içerisinde KOD adı kullanan, Şehir Dışı Talebe Mesulü/Gözcü konumunda faaliyet yürüten; M. Ö. (Aktif Polis Memuru), M. T. (Pratisyen Hekim), R. A. (Hemşire) ve H. K (Özel Sektör/Gazeteci) simli şahıslar günü eş zamanlı operasyon ile yakalanarak gözaltına alındı. Şahıslar hazırlanan tahkikat evrakları ile adli mercilere sevk edilirken tüm terör örgütleriyle mücadelenin kararlılıkla devam edeceği belirtildi.

Aziz Yıldırım ve Dursun Özbek arasında FETÖ gerginliği
Aziz Yıldırım ve Dursun Özbek arasında FETÖ gerginliği

Spor

Aziz Yıldırım ve Dursun Özbek arasında FETÖ gerginliği

FETÖ'cü doktorun mahkemedeki savunması ortaya çıktı! Tüyler ürpertici, kirli şeytani planı artık belli oldu!
FETÖ'cü doktorun mahkemedeki savunması ortaya çıktı! Tüyler ürpertici, kirli şeytani planı artık belli oldu!

Aktüel
ÖNE ÇIKAN VİDEO

FETÖ'cü doktorun mahkemedeki savunması ortaya çıktı! Tüyler ürpertici, kirli şeytani planı artık belli oldu!

Yargıtay Fetö’yü güldürdü! 17 yıl ceza alan Fetö’cünün mahkumiyet kararını bozdu
Yargıtay Fetö’yü güldürdü! 17 yıl ceza alan Fetö’cünün mahkumiyet kararını bozdu

Gündem

Yargıtay Fetö’yü güldürdü! 17 yıl ceza alan Fetö’cünün mahkumiyet kararını bozdu

FETÖ’cü profesörün istismar ettiği çocukların beyanları şok etti! "Çapa Hastanesinden ketamin çalmamı istediler."
FETÖ’cü profesörün istismar ettiği çocukların beyanları şok etti! “Çapa Hastanesinden ketamin çalmamı istediler.”

Gündem

FETÖ’cü profesörün istismar ettiği çocukların beyanları şok etti! “Çapa Hastanesinden ketamin çalmamı istediler.”

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23