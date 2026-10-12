Erzurum'da evinde yalnız yaşayan adam ölü bulundu!
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Erzurum Yakutiye’de yalnız yaşayan 58 yaşındaki kişi, kendi evinde ölü olarak tespit edildi.
İlçeye bağlı Rabia Ana Mahallesi'ndeki bir apartmanın 3. katında yalnız yaşayan M.O.’dan haber alamayan komşuları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.
İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde M.O.’nun hayatını kaybettiği belirlendi.
Ölümün şüpheli bulunması üzerine inceleme başlatıldı.