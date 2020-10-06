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Aktüel Erzurum'da devlet korumasındaki çocuklar etkinliklerle serebral palsine dikkati çekti
Aktüel

Erzurum'da devlet korumasındaki çocuklar etkinliklerle serebral palsine dikkati çekti

Yeniakit Publisher
2020-10-06 17:01:34 -
Erzurum'da devlet korumasındaki çocuklar etkinliklerle serebral palsine dikkati çekti

ERZURUM (AA) - Erzurum'da aralarında serebral palsi (beyin felci) hastalarının da bulunduğu devlet korumasındaki çocuklar, yeşil elbiseler giyerek hem hastalığa dikkati çekti hem de şarkılar söyleyip oyunlar oynayarak eğlenceli zaman geçirdi.

Erzurum Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü bünyesinde koruma altındaki çocuklar, Serebral Palsi Dünya Farkındalık Günü kapsamında çeşitli etkinlikler düzenledi.

Bulundukları alanı ve bahçeleri yeşil renkle ve yeşil balonlarla süsleyip donatan çocuklar, giydikleri yeşil kıyafetlerle de serabral palsi hastası arkadaşlarıyla bahçede şarkılar söyleyerek oyun oynadı.

Bazı çocuklar ise "Hayat engel tanımaz", "Biz her zaman yanınızdayız", "Çok güzel ve özel, en önemlisi güçlüsünüz" yazılı dövizler taşıdı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında öğrencilerin maske takıp sosyal mesafe kuralına uyduğu etkinlikte, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Cemil İlbaş ve yetkililer de çocuklara hediye dağıttı.

İlbaş, AA muhabirine, 6 Ekim Dünya Serebral Palsi Günü'nde Erzurum'da çok güzel etkinlikler yapıldığını söyledi.

Misafir ettikleri 28 çocuğun serebral palsi hastası olduğunu anlatan İlbaş, "Böyle bir günde çocuklarımızın yanında olmak çok önemli. Devletimiz çok büyük, bu şekilde hasta çocuklarına bakamayanlara devletimiz bakıyor. Kimsenin olmadığı yerde devletimiz var. Bizler de çocuklarımıza ve devletimize hizmet etmeye çalışıyoruz. Çocuklarımız gönüllerince eğlendi. Biz de onlara seve seve eşlik ettik." ifadelerini kullandı.

Çocuklardan E.M. de etkinlikten dolayı çok mutlu olduklarını belirterek, "Kendimizi hasta çocukların yerine koyarak onları anlamaya çalıştık. Burada bir arkadaşımız serbaral palsi hastası, onu eğlendirip oyunlar oynadık. Hocalarımıza ve müdürlerimize ilgilerinden dolayı teşekkür ederiz." dedi.

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