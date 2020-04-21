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Aktüel

Erzurum'da arazi anlaşmazlığından çıkan kavgada 7 kişi yaralandı

2020-04-21 17:27:38 -
Erzurum'da arazi anlaşmazlığından çıkan kavgada 7 kişi yaralandı

ERZURUM (AA) - Erzurum'un Aşkale ilçesinde arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada 2'si ağır, 7 kişi yaralandı. Olayla ilgili 5 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, aralarında daha önce husumet bulunan Tosunlu ve Çatören Mahalleleri sakinleri, ilçe merkezinde karşılaştı.

Taraflar arasındaki sözlü tartışmanın kısa sürede taşlı sopalı kavgaya dönüşmesi sonucu 2'si ağır, 7 kişi yaralandı.

Yaralılar, ilçe devlet hastanesindeki müdahalelerinin ardından Erzurum'daki hastanelere sevk edildi.

Polis, olayla ilgisi bulunduğu belirlenen 5 şüpheliyi gözaltına aldı.

Jandarma ekipleri de her iki mahallenin giriş ve çıkışlarında, başka bir gerginlik yaşanmaması için tedbir aldı.

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