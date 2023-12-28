Erzurum ve Ardahan'da 53 köye ulaşım sağlanamıyor
Doğu Anadolu'nun büyük bölümünde etkili olan soğuk hava nedeniyle Erzurum ve Ardahan'da 53 yol ulaşıma kapandı.
Doğu Anadolu'nun büyük bölümünde etkili olan soğuk hava nedeniyle Erzurum ve Ardahan'da 53 yol ulaşıma kapandı.
Erzurum'da kar ve tipi nedeniyle kapanan kırsaldaki 50 mahalle yolunun açılması için ekipler, karla mücadele çalışmalarına devam ediyor.
Ardahan'da da olumsuz hava koşulları nedeniyle 3 yerleşim yerinin yolu kapandı.
Karla mücadele ekipleri, ulaşımın sağlanamadığı köy yollarının açılması için çalışma başlatıldığını duyurdu.
Yol açma çalışmasında, hastalık, doğum ve ölüm gibi olaylara öncelik veriliyor. (İLKHA)
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