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Ekonomi

Erzurum TOKİ sonuçları | Erzurum Şenkaya TOKİ kuraları

TOKİ Erzurum 2020 sonuçları | 100 Bin Sosyal Konut Projesi kuraları il il çekilmeye devam ediyor. Pek çok kişi "Erzurum TOKİ sonuçları" , "Erzurum TOKİ isim listesi" , "Erzurum Şenkaya TOKİ sonuçları" , "Şenkaya TOKİ isim listesi" konularını araştırıyor. İşte, Erzurum Şenkaya TOKİ kuraları.

Yeniakit Publisher
2020-05-04 13:45:00 -
Erzurum TOKİ sonuçları | Erzurum Şenkaya TOKİ kuraları

100 Bin Sosyal Konut Projesi başvuruları 16 Aralık’ta başladı. 81 il için geçerli olan 100 bin konut projesi başvuruları 15 Ocak’ta sona erdi. 100 bin sosyal konut için 1 milyonu aşkın başvuru yapıldı. Kura çekimlerne ise koronavirüs salgını sebebiyle bir süre ara verildi. Kura çekimleri nisan ayı sonunda yeniden başladı. İşte, detaylar.

Erzurum TOKİ sonuçları | Erzurum Şenkaya TOKİ kuraları

Erzurum Şenkaya TOKİ kuraları 4 Mayıs Pazartesi günü saat 14.00’te başlayacak.

ERZURUM TOKİ SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

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