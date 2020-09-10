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Ekonomi Erzurum Ticaret Borsası
Ekonomi

Erzurum Ticaret Borsası

Tereyağının kilogramı ortalama 40,69 liradan işlem gördü

Yeniakit Publisher
2020-09-10 16:42:05 -
Erzurum Ticaret Borsası

ERZURUM (AA) - Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) tereyağının kilogramı ortalama 40,69 liradan satıldı.

ETB'de işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları şöyle:

ÜRÜN CİNSİBİRİM EN AZ FİYAT (TL) EN ÇOK FİYAT (TL)ORTALAMASATIŞ ŞEKLİ
TereyağKg40,0040,7440,69HTS
Kaşar peynirKg22,9235,1028,93HTS
Civil peynirKg18,0024,0719,14HTS
Yağlı peynirKg16,0524,7418,27 HTS

HTS: Hazır Tüccar Satış

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