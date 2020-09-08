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Ekonomi Erzurum Ticaret Borsası
Ekonomi

Erzurum Ticaret Borsası

Büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 37 liradan işlem gördü

Yeniakit Publisher
2020-09-08 17:08:07 -
Erzurum Ticaret Borsası

ERZURUM (AA) - Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 37 liradan satıldı.

ETB'de işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları şöyle:

ÜRÜN CİNSİBİRİM EN AZ FİYAT (TL) EN ÇOK FİYAT (TL)ORTALAMASATIŞ ŞEKLİ
Büyükbaş etKg37,0037,00 37,00 HMS
Kuru soğanKg3,303,30 3,30 HTS
PatatesKg3,803,80 3,80 HTS

HTS: Hazır Tüccar Satış

HMS: Hazır Müstahsil Satış

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