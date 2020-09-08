Erzurum Ticaret Borsası
Büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 37 liradan işlem gördü
ERZURUM (AA) - Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 37 liradan satıldı.
ETB'de işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|BİRİM
|EN AZ FİYAT (TL)
|EN ÇOK FİYAT (TL)
|ORTALAMA
|SATIŞ ŞEKLİ
|Büyükbaş et
|Kg
|37,00
|37,00
|37,00
|HMS
|Kuru soğan
|Kg
|3,30
|3,30
|3,30
|HTS
|Patates
|Kg
|3,80
|3,80
|3,80
|HTS
HTS: Hazır Tüccar Satış
HMS: Hazır Müstahsil Satış