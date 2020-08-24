Erzurum Ticaret Borsası
Borsada büyükbaş hayvan etinin kilogramı 30 liradan satıldı
ERZURUM (AA) - Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı 30 liradan işlem gördü.
ETB'de işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|BİRİM
|EN AZ FİYAT (TL)
|EN ÇOK FİYAT (TL)
|ORTALAMA
|SATIŞ ŞEKLİ
|Et büyükbaş
|Kg
|30,00
|30,00
|30,00
|HTS
|Et küçükbaş
|Kg
|40,00
|40,00
|40,00
|HTS
|Patates
|Kg
|1,00
|4,50
|1,41
|HTS
|Kuru soğan
|Kg
|0,75
|5,50
|0,86
|HTS
HTS: Hazır Tüccar Satış