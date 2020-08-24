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Ekonomi Erzurum Ticaret Borsası
Ekonomi

Erzurum Ticaret Borsası

Borsada büyükbaş hayvan etinin kilogramı 30 liradan satıldı

Yeniakit Publisher
2020-08-24 16:27:16 -
Erzurum Ticaret Borsası

ERZURUM (AA) - Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı 30 liradan işlem gördü.

ETB'de işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:

ÜRÜN CİNSİBİRİM EN AZ FİYAT (TL) EN ÇOK FİYAT (TL)ORTALAMASATIŞ ŞEKLİ
Et büyükbaş Kg30,0030,00 30,00 HTS
Et küçükbaşKg40,00
40,0040,00HTS
PatatesKg1,004,501,41HTS
Kuru soğanKg0,755,500,86HTS

HTS: Hazır Tüccar Satış

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