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Ekonomi

Erzurum Ticaret Borsası

Büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 35,86 liradan işlem gördü

Yeniakit Publisher
2020-06-24 16:31:01 -
Erzurum Ticaret Borsası

ERZURUM (AA) - Erzurum Ticaret Borsası'nda (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 35,86 liradan satıldı.

ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜRÜN CİNSİBİRİM EN AZ FİYAT (TL) EN ÇOK FİYAT (TL)ORTALAMASATIŞ ŞEKLİ
Et büyükbaş KG35,8635,86 35,86 HMS
İnek sütüKG2,002,00
2,00 HMS
PatatesKG1,803,00 2,65 HTS
TereyağıKG43,00
43,00 43,00 HTS

HTS: Hazır Tüccar Satış

HMS: Hazır Müstahsil Satış

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Satılık 2015 model Volkswagen Golf
Satılık 2015 model Volkswagen Golf

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