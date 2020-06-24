Erzurum Ticaret Borsası
Büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 35,86 liradan işlem gördü
ERZURUM (AA) - Erzurum Ticaret Borsası'nda (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 35,86 liradan satıldı.
ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|BİRİM
|EN AZ FİYAT (TL)
|EN ÇOK FİYAT (TL)
|ORTALAMA
|SATIŞ ŞEKLİ
|Et büyükbaş
|KG
|35,86
|35,86
|35,86
|HMS
|İnek sütü
|KG
|2,00
|2,00
|2,00
|HMS
|Patates
|KG
|1,80
|3,00
|2,65
|HTS
|Tereyağı
|KG
|43,00
|43,00
|43,00
|HTS
HTS: Hazır Tüccar Satış
HMS: Hazır Müstahsil Satış