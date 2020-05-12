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Ekonomi

Erzurum Ticaret Borsası

Büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 40,65 liradan işlem gördü

Yeniakit Publisher
2020-05-12 18:00:58 -
Erzurum Ticaret Borsası

ERZURUM (AA) - Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 40,65 liradan satıldı.

ETB'de işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜRÜN CİNSİBİRİM EN AZ FİYAT (TL) EN ÇOK FİYAT (TL)ORTALAMASATIŞ ŞEKLİ
Et Büyükbaş KG24,2274,0740,65HTS
TereyağKG40,0042,6640,65HTS
Lor PeynirKG10,2210,22 10,22HTS
Yağlı PeynirKG10,22
19,56 17,34HTS

HTS: Hazır Tüccar Satışı



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