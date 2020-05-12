Erzurum Ticaret Borsası
Büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 40,65 liradan işlem gördü
2020-05-12 18:00:58 -
ERZURUM (AA) - Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 40,65 liradan satıldı.
ETB'de işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|BİRİM
|EN AZ FİYAT (TL)
|EN ÇOK FİYAT (TL)
|ORTALAMA
|SATIŞ ŞEKLİ
|Et Büyükbaş
|KG
|24,22
|74,07
|40,65
|HTS
|Tereyağ
|KG
|40,00
|42,66
|40,65
|HTS
|Lor Peynir
|KG
|10,22
|10,22
|10,22
|HTS
|Yağlı Peynir
|KG
|10,22
|19,56
|17,34
|HTS
HTS: Hazır Tüccar Satışı