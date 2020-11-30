Erzurum Ticaret Borsası
Borsada patatesin ortalama kilogramı 1,39 liradan işlem gördü
ERZURUM (AA) - Erzurum Ticaret Borsası'nda (ETB) patatesin ortalama kilogramı 1,39 liradan satıldı.
ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|BİRİM
|EN AZ FİYAT (TL)
|EN ÇOK FİYAT (TL)
|ORTALAMA
|SATIŞ ŞEKLİ
|Patates
|KG
|1,20
|2,20
|1,39
|HTS
|Kuru Soğan
|KG
|1,40
|2,20
|1,60
|HTS
|İnek Sütü
|KG
|2,20
|2,40
|2,24
|HTS
|Kuru Fasulye
|KG
|11,63
|11,63
|11,63
|HTS
HTS: Hazır Tüccar Satışı