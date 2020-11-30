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Ekonomi Erzurum Ticaret Borsası
Ekonomi

Erzurum Ticaret Borsası

Borsada patatesin ortalama kilogramı 1,39 liradan işlem gördü

Yeniakit Publisher
2020-11-30 17:45:18 -
Erzurum Ticaret Borsası

ERZURUM (AA) - Erzurum Ticaret Borsası'nda (ETB) patatesin ortalama kilogramı 1,39 liradan satıldı.

ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:


ÜRÜN CİNSİBİRİM EN AZ FİYAT (TL)EN ÇOK FİYAT (TL)ORTALAMASATIŞ ŞEKLİ
PatatesKG 1,202,20 1,39 HTS
Kuru SoğanKG1,402,201,60HTS
İnek SütüKG 2,20 2,40 2,24 HTS
Kuru FasulyeKG 11,63 11,63 11,63 HTS


HTS: Hazır Tüccar Satışı

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