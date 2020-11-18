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Ekonomi Erzurum Ticaret Borsası
Ekonomi

Erzurum Ticaret Borsası

Büyükbaş hayvan etinin kilogramı 48 liradan işlem gördü

Yeniakit Publisher
2020-11-18 15:46:55 -
Erzurum Ticaret Borsası

ERZURUM (AA) - Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı 48 liradan satıldı.

ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:


ÜRÜN CİNSİBİRİM EN AZ FİYAT (TL)EN ÇOK FİYAT (TL)ORTALAMASATIŞ ŞEKLİ
Et büyükbaşKg 48,0048,00 48,00 HTS
Kuru fasulyeKg16,0016,0016,00HTS
Kaşar peyniriKg 40,00 40,00 40,00 HTS
Yağlı PeynirKg 24,00 24,00 24,00 HTS


HTS: Hazır Tüccar Satışı

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