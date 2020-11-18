Erzurum Ticaret Borsası
Büyükbaş hayvan etinin kilogramı 48 liradan işlem gördü
ERZURUM (AA) - Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı 48 liradan satıldı.
ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|BİRİM
|EN AZ FİYAT (TL)
|EN ÇOK FİYAT (TL)
|ORTALAMA
|SATIŞ ŞEKLİ
|Et büyükbaş
|Kg
|48,00
|48,00
|48,00
|HTS
|Kuru fasulye
|Kg
|16,00
|16,00
|16,00
|HTS
|Kaşar peyniri
|Kg
|40,00
|40,00
|40,00
|HTS
|Yağlı Peynir
|Kg
|24,00
|24,00
|24,00
|HTS
HTS: Hazır Tüccar Satışı