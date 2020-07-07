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Ekonomi

Erzurum Ticaret Borsası

Borsada, büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 43,28 liradan işlem gördü

Yeniakit Publisher
2020-07-07 16:44:03 -
Erzurum Ticaret Borsası

ERZURUM (AA) - Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 43,28 liradan satıldı.

ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜRÜN CİNSİBİRİM EN AZ FİYAT (TL)EN ÇOK FİYAT (TL)ORTALAMASATIŞ ŞEKLİ
Et BüyükbaşKG42,0074,0743,28 HTS
TereyağıKG 40,0043,5641,34HTS
Yağlı PeynirKG 17,5018,6617,51HTS

HTS: Hazır Tüccar Satışı

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