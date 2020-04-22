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Ekonomi

Erzurum Ticaret Borsası

Borsada, büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 34,67 liradan işlem gördü

2020-04-22 17:32:00 -
Erzurum Ticaret Borsası

ERZURUM (AA) - Erzurum Ticaret Borsası'nda (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 34,67 liradan satıldı.

ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜRÜN CİNSİBİRİM EN AZ FİYAT (TL)EN ÇOK FİYAT (TL)ORTALAMASATIŞ ŞEKLİ
Et büyükbaşKG 27,0037,0034,67HTS
Et küçükbaşKG33,0037,0036,48HTS
Kuru soğanKG 2,002,002,00HTS
Patates KG1,951,951,95HTS

HTS: Hazır Tüccar Satışı

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