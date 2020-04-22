Erzurum Ticaret Borsası
Borsada, büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 34,67 liradan işlem gördü
ERZURUM (AA) - Erzurum Ticaret Borsası'nda (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 34,67 liradan satıldı.
ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|BİRİM
|EN AZ FİYAT (TL)
|EN ÇOK FİYAT (TL)
|ORTALAMA
|SATIŞ ŞEKLİ
|Et büyükbaş
|KG
|27,00
|37,00
|34,67
|HTS
|Et küçükbaş
|KG
|33,00
|37,00
|36,48
|HTS
|Kuru soğan
|KG
|2,00
|2,00
|2,00
|HTS
|Patates
|KG
|1,95
|1,95
|1,95
|HTS
HTS: Hazır Tüccar Satışı