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Ekonomi

Erzurum Ticaret Borsası

Borsada, büyükbaş hayvan etinin kilogramı 33,00 liradan işlem gördü

2020-04-21 17:43:12 -
Erzurum Ticaret Borsası

ERZURUM (AA) - Erzurum Ticaret Borsası'nda (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı 33,00 liradan satıldı.

ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜRÜN CİNSİBİRİM EN AZ FİYAT (TL)EN ÇOK FİYAT (TL)ORTALAMASATIŞ ŞEKLİ
Et büyükbaşKG 33,0033,00 33,00 HTS
PatatesKG4,504,50 4,50 HTS
Kuru soğanKG 5,50
5,50 5,50 HTS
Kaşar peyniriKG32,00
32,00 32,00 HTS

HTS: Hazır Tüccar Satışı

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