Erzurum Ticaret Borsası
Borsada, büyükbaş hayvan etinin kilogramı 33,00 liradan işlem gördü
ERZURUM (AA) - Erzurum Ticaret Borsası'nda (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı 33,00 liradan satıldı.
ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|BİRİM
|EN AZ FİYAT (TL)
|EN ÇOK FİYAT (TL)
|ORTALAMA
|SATIŞ ŞEKLİ
|Et büyükbaş
|KG
|33,00
|33,00
|33,00
|HTS
|Patates
|KG
|4,50
|4,50
|4,50
|HTS
|Kuru soğan
|KG
|5,50
|5,50
|5,50
|HTS
|Kaşar peyniri
|KG
|32,00
|32,00
|32,00
|HTS
HTS: Hazır Tüccar Satışı