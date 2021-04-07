Erzurum liseleri taban puanı 2021 |Erzurum liseleri kontenjanları

LGS sınavına girecek öğrenciler tarafından; Fen, Anadolu, Meslek liselerinin taban puanları ve kontenjanları yoğun ilgi görüyor. Her lisenin farklı taban puanları ve kontenjanı bulunduğundan dolayı her öğrenci oturduğu ildeki liselerin taban puanı ve kontenjan sayılarını merak ediyor. Peki, 2021 Erzurum liseleri taban puanları ve kontenjan sayıları nelerdir?