Erzurum liseleri taban puanı 2021 |Erzurum liseleri kontenjanları
LGS sınavına girecek öğrenciler tarafından; Fen, Anadolu, Meslek liselerinin taban puanları ve kontenjanları yoğun ilgi görüyor. Her lisenin farklı taban puanları ve kontenjanı bulunduğundan dolayı her öğrenci oturduğu ildeki liselerin taban puanı ve kontenjan sayılarını merak ediyor. Peki, 2021 Erzurum liseleri taban puanları ve kontenjan sayıları nelerdir?
Milli Eğitim Bakanlığı geçtiğimiz günlerde LGS sınavının başvuru tarihini açıkladı. MEB sınav başvurularının 5 ve 14 Nisan tarihleri arasından gerçekleşeceğini bildirdi. Bunun üzerine liseye gitmek için, lise taban puanları ve kontenjan sayıları merak konusu oldu. İşte merak edilen haberin detaylar…
Erzurum liseleri taban puanı 2021, Erzurum liseleri başarı sıralaması ve liseleri kontenjanları nelerdir?
Erzurum’da bulunan liselerin kontenjan kapasitesi ne kadar?
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LGS puan hesaplaması nasıl yapılır ve lise ortaöğretim başarı puanı nasıl hesaplaplanır?