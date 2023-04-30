Erzurum konut satış verileri açıklandı

Erzurum Mart 2023 Verileri

TÜİK verilerine göre Erzurum’da Mart ayı içinde 358 ipotek, 516 diğer yollardan olmak üzere 874 konut satışı yapıldı. 2022 yılı Mart ayına göre ipotekli satışlar yüzde 47,93 oranında arttı, diğer yoldan satışlar yüzde 21,93 oranında geriledi, toplam satışlarda düşüş oranı ise yüzde 3,21 olarak hesaplandı.

Erzurum 1 ve 2. El konut satışları

Erzurum’da Mart ayı içinde satışı yapılan 874 konutun 391’i birinci elden 483’ü ise ikinci elden satıldı. Toplam satış içinde birinci el satışları yüzde 44,73, ikinci el satışları yüzde 55,26’lık oran gösterdi. 2022 yılı Mart dönemine göre birinci el satışlar yüzde 24,52 oranında arttı, ikinci el satışların ise yüzde 17,99 oranında geriledi.

Erzurum 2022 Mart Ayı Verileri

Erzurum’da 2022 yılı Mart ayında 242 ipotek, 661 diğer yoldan olmak üzere toplam 903 konut satılmıştı. Bir önceki yılda 903 konutun 314’ü birinci elden satılırken, 589’unun satışı ikinci el üzerinden kaydedilmiş, birinci el satış sayısı toplam satış sayısı toplamında yüzde 34,77’lik oran göstermişti.

Bölgesel Veriler

TÜİK verileri üzerinden DOSİAD Araştırma Merkezince kaydedilen değerlendirmelere göre, Mart ayında Erzurum’da 874, KUDAKA İstatistik Bölgesi illeri toplamında bin 174, Kuzeydoğu Anadolu istatistik Bölgesi illeri toplamında bin 856, Doğu Anadolu Bölgesi illeri toplamında ise 5 bin 205 konut satışı gerçekleşti

Erzurum’un Konut Satış Payı

TÜİK verileri üzerinden DOSİAD Araştırma Merkezince kaydedilen hesaplamalara göre, Erzurum’da Mart ayında satılan konut sayısı KUDAKA İstatistik Bölgesi illeri toplamında yüzde 74,44, Kuzeydoğu Anadolu istatistik Bölgesi illeri toplamında yüzde 48, Doğu Anadolu Bölgesi illeri toplamında ise yüzde 16,79’luk pay gösterdi.

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Bölge İlleri Konut Satış Sayıları

Malatya’da 624, Elazığ’da bin 350, Erzurum’da 874, Van’da 731, Erzincan’da 231, Bingöl’de 242, Kars’ta 298, Bitlis’te 191, Ağrı’da 191, Muş’ta 156, Iğdır’da 170, Tunceli’de 70, Ardahan’da 23, Tunceli’de 70, Hakkari’de 54 konut el değiştirdi.

Erzurum 27’inci Sırada

Erzurum Türkiye illeri konut satış sayısı yüksekliği sıralamasında 27’inci oldu. En çok sayıda konut satışının gerçekleştiği iller; İstanbul, Ankara, Antalya, İzmir, Bursa, Mersin, Konya, Kocaeli, Tekirdağ, Balıkesir, Aydın, Kayseri, Samsun, Sakarya, Eskişehir, Manisa, Muğla, Adana, Gaziantep, Denizli, Şanlıurfa, Elazığ, Diyarbakır, Yalova, Kahramanmaraş, Trabzon, Erzurum, Ordu, Kırklareli, Çanakkale olarak bildirildi.

Konut Satışları Mart Ayında Yüzde 21,4 Azaldı

Türkiye genelinde konut satışları Mart ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 21,4 azalarak 105 bin 476 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Mart ayı Konut Satış İstatistikleri’ni açıkladı. Buna göre, Türkiye genelinde konut satışları Mart ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 21,4 azalarak 105 bin 476 oldu. Konut satışlarında İstanbul 18 bin 166 konut satışı ve yüzde 17,2 ile en yüksek paya sahip oldu. Satış sayılarına göre İstanbul'u 12 bin 23 konut satışı ve yüzde 11,4 pay ile Ankara, 6 bin 120 konut satışı ve yüzde 5,8 pay ile Antalya izledi. Konut satış sayısının en az olduğu iller sırasıyla 23 konut ile Ardahan, 54 konut ile Hakkari ve 69 konut ile Bayburt oldu.

Konut satışları Ocak-Mart döneminde yüzde 11,5 azaldı.

Konut satışları Ocak-Mart döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 11,5 azalışla 283 bin 215 olarak gerçekleşti.

İpotekli Konut Satışları 25 Bin 262 Olarak Gerçekleşti

Türkiye genelinde ipotekli konut satışları Mart ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 16,5 azalış göstererek 25 bin 262 oldu. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı yüzde 24,0 olarak gerçekleşti. Ocak-Mart döneminde gerçekleşen ipotekli konut satışları ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 13,9 azalışla 58 bin 822 oldu.

Mart ayındaki ipotekli satışların 8 bin 811'i; Ocak-Mart dönemindeki ipotekli satışların ise 18 bin 164'ü ilk el satış olarak gerçekleşti.

Diğer Satış Türleri Sonucunda 80 Bin 214 Konut El Değiştirdi

Türkiye genelinde diğer konut satışları Mart ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 22,8 azalarak 80 bin 214 oldu. Toplam konut satışları içinde diğer satışların payı yüzde 76,0 olarak gerçekleşti. Ocak-Mart döneminde gerçekleşen diğer konut satışları ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 10,9 azalışla 224 bin 393 oldu.

İlk El Konut Satış Sayısı 32 Bin 899 Olarak Gerçekleşti

Türkiye genelinde ilk el konut satış sayısı, Mart ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 14,2 azalarak 32 bin 899 oldu. Toplam konut satışları içinde ilk el konut satışının payı yüzde 31,2 oldu. İlk el konut satışları Ocak-Mart döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 11,2 azalışla 83 bin 907 olarak gerçekleşti.

İkinci El Konut Satışlarında 72 Bin 577 Konut El Değiştirdi

Türkiye genelinde ikinci el konut satışları Mart ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 24,3 azalış göstererek 72 bin 577 oldu. Toplam konut satışları içinde ikinci el konut satışının payı yüzde 68,8 oldu. İkinci el konut satışları Ocak-Mart döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 11,7 azalışla 199 bin 308 olarak gerçekleşti.

Yabancılara Mart Ayında 3 Bin 415 Konut Satışı Gerçekleşti

Yabancılara yapılan konut satışları Mart ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 38,7 azalarak 3 bin 415 oldu. Mart ayında toplam konut satışları içinde yabancılara yapılan konut satışının payı yüzde 3,2 oldu. Yabancılara yapılan konut satışlarında ilk sırayı bin 324 konut satışı ile Antalya aldı. Antalya'yı sırasıyla bin 90 konut satışı ile İstanbul ve 240 konut satışı ile Mersin izledi.

Yabancılara yapılan konut satışları Ocak-Mart döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 23,8 azalarak 10 bin 926 oldu.

Ülke uyruklarına göre en çok konut satışı Rusya Federasyonu vatandaşlarına yapıldı.

Mart ayında Rusya Federasyonu vatandaşları Türkiye'den bin 175 konut satın aldı. Rusya Federasyonu vatandaşlarını sırasıyla 472 konut ile İran, 165 konut ile Irak ve 160 konut ile Ukrayna vatandaşları izledi.