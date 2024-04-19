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Yerel Erzincan’dan bir kötü haber daha geldi
Yerel

Erzincan’dan bir kötü haber daha geldi

Yeniakit Publisher
2024-04-19 11:40:00 -
Erzincan’dan bir kötü haber daha geldi

Erzincan'ın İliç ilçesindeki maden kazasında 1 işçinin daha cansız bedenine ulaşıldı.

Erzincan’ın İliç ilçesindeki madende 13 Şubat'ta yaşanan toprak kaymasında, toprağın altında kalan işçilerden birinin daha cansız bedenine ulaşıldı.

İliç'teki toprak kaymasında kaybolan işçilerden birinin daha cansız bedenine ulaşıldı.

7 işçi için arama çalışmaları devam ediyor.

NE OLMUŞTU?

Anagold Madencilik'in 2010 yılı Aralık ayından itibaren altın üretimi yaptığı Çöpler Madeni'nde 13 Şubat Salı günü saat 14.30 sıralarında toprak kayması meydana gelmişti.
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Hacmi 10 milyon metreküp olarak hesaplanan bir kütlenin kaydığı belirtilmişti. Maden ocağındaki 9 işçi bu kütlenin altında kalmıştı.

İşçilerinden birinin cansız bedenine bugün ulaşılırken, 8 işçi için arama çalışmaları devam ediyor.

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