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Yerel Erzincan’da traktör kazası: 1 ölü 1 yaralı
Yerel

Erzincan’da traktör kazası: 1 ölü 1 yaralı

Yeniakit Publisher
2023-07-25 07:37:00 -
Erzincan’da traktör kazası: 1 ölü 1 yaralı

Erzincan’ın Tercan ilçesinde traktörün kaza yapması sonucu 1 kişi öldü 1 kişi yaralandı.

Erzincan’ın Tercan ilçesinde traktörün kaza yapması sonucu 1 kişi öldü 1 kişi yaralandı.
Olay, Erzincan’ın Tercan ilçesi Büklümdere köyünde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, hububat hasat çalışması yapmakta olan biçerdöver saman romörkü takılı traktörün kaza yapması sonucu sürücü Mehmet Mustafa Karakaş (17) ve yanında bulunan akrabası Eyüp Karakaş (16) yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Tercan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralılardan Eyüp Karakaş yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Yaralanan sürücü Mehmet Mustafa Karakaş ise Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Hastanede tedavisi süren yaralı sürücünün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Kaza ile ilgili tahkikat başlatıldı.

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