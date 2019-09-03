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Erzincan’da trafiğe kayıtlı araç sayısı 59 bin 864 oldu

Erzincan’da trafiğe kayıtlı araç sayısı Haziran ayı sonu itibarıyla 59 bin 864 oldu.

03 Eylül 2019 Salı 14:30
Erzincan’da trafiğe kayıtlı araç sayısı 59 bin 864 oldu

Erzincan’da trafiğe kayıtlı araç sayısı Haziran ayı sonu itibarıyla 59 bin 864 oldu.


Türkiye İstatistik Kurumu’ndan (TÜİK) alınan verilere göre, Türkiye’de trafiğe kayıtlı araç sayısı Haziran ayı sonu itibarıyla 23 milyon 44 bin 761 adet olurken Erzincan’da trafiğe kayıtlı araç sayısı ise 59 bin 864 oldu.


Haziran ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı toplam 23 milyon 44 bin 761 adet taşıtın yüzde 54,1’ini otomobil, yüzde 16,4’ünü kamyonet, yüzde 14,2’sini motosiklet, yüzde 8,2’sini traktör, yüzde 3,7’sini kamyon, yüzde 2,1’ini minibüs, yüzde 1’ini otobüs, yüzde 0,3’ünü ise özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.


Haziran ayında 41 bin 915 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı. Kaydı yapılan toplam 41 bin 915 taşıt içinde motosiklet yüzde 43,9 ile ilk sırada yer aldı. Bunu sırasıyla yüzde 43,5 ile otomobil, yüzde 5,8 ile kamyonet, yüzde 4,5 ile traktör takip etti. Taşıtların yüzde 2,3’ünü ise minibüs, otobüs, kamyon ve özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.


Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre yüzde 27,4 azaldı. Bu azalış otomobilde yüzde 32,7, minibüste yüzde 54,4, otobüste yüzde 33,5, kamyonette yüzde 62,6, kamyonda yüzde 36,1, motosiklette yüzde 6, özel amaçlı taşıtlarda yüzde 84,4, traktörde ise yüzde 30,1 olarak gerçekleşti.


Trafikteki toplam taşıt sayısı Ocak-Haziran döneminde 178 bin 840 adet arttı. Ocak-Haziran döneminde 313 bin 213 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı, 134 bin 373 adet taşıtın ise trafikten kaydı silindi. Böylece trafikteki toplam taşıt sayısı 178 bin 840 adet arttı.


Trafiğe kayıtlı LPG’li otomobil oranı yüzde 37,7 oldu. Haziran ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı 12 milyon 469 bin 434 adet otomobilin yüzde 37,7’si LPG, yüzde 37,4’ü dizel, yüzde 24,5’i benzin yakıtlı olup, yüzde 0,1’i elektrikli veya hibrittir. Yakıt türü bilinmeyen 2 otomobillerin oranı ise yüzde 0,3’tür.


Trafiğe en fazla beyaz renkli otomobillerin kaydı yapıldı. Ocak-Haziran döneminde trafiğe kaydı yapılan 170 bin 895 adet otomobilin yüzde 52,8’i beyaz, yüzde 23,9’u gri, yüzde 7’si siyah ve yüzde 5,8’i kırmızı iken yüzde 10,5’i diğer renklerdedir.

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Haber Tarihi: 03 Eylül 2019 Salı 14:30
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