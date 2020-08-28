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Aktüel Erzincan'da sulama kanalına düşen 2 yaşındaki çocuk boğuldu
Aktüel

Erzincan'da sulama kanalına düşen 2 yaşındaki çocuk boğuldu

Yeniakit Publisher
2020-08-28 18:58:03 -
Erzincan'da sulama kanalına düşen 2 yaşındaki çocuk boğuldu

ERZİNCAN (AA) - Erzincan'da evlerinin yanından geçen sulama kanalına düşen 2 yaşındaki çocuk boğuldu.

Alınan bilgiye göre, merkeze bağlı Sarıgöl Mahallesi Terzibaba Caddesi'nde yaşayan Musap Şahin, sulama kanalına düştü.

Ev halkı ve baba Yavuz Şahin, bir süre haber alamadıkları çocuğun terliğini sulama kanalında görünce minik Musap'ı aramaya başladı.

Evlerinden yaklaşık 600 metre ileride ailesince sudan çıkarılan Musap, olay yerine çağrılan ambulansla Erzincan Binali Yıldırım Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Musap Şahin, hastanedeki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili güvenlik güçlerince inceleme başlatıldı.



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