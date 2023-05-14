Erzincan'da Sarıgül'den büyük sürpriz

Türkiye genelinde cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimleri için 973 ilçe, 1094 ilçe seçim kurulunda 191 binden fazla sandık kuruldu. Oy verme işlemleri, Türkiye genelinde saat 17.00'de sona erdi. Bu gelişmenin ardından ülke genelinde oy sayımına başlandı.

SANDIKLARIN TAMAMINA YAKINI AÇILDI

Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı ve CHP Erzincan milletvekili adayı Mustafa Sarıgül, resmi olmayan sonuçlara göre vekil oldu. Sandıkların yüzde 95'inin açıldığı kentte CHP'nin oy oranı yüzde 36, AK Parti'nin oy oranı ise yüzde 38 görünüyor.

"İNŞALLAH ERZİNCAN KAZANSIN"

Sarıgül bugün oyunu kullandıktan sonra yaptığı açıklamada, "Siyasiler söyleyeceğini söyledi artık sandık ve Erzincan konuşacak. İnşallah Erzincan'ımıza ülkemize hayırlı ve uğurlu olur, demokrasi kazanır. Seçimin kazananı kaybedeni olmaz, her zaman cennet vatanım ve Türkiye'm kazansın. 1071 numaralı sandıktayım, Malazgirtlerden Kocatepe'deyim. Bu sandık da benim için son derece anlamlı. Atalarımızın, dedelerimizin ve edatlarımızın sandığı. İnşallah Erzincan kazansın, Türkiye kazansın hayırlı ve uğurlu olsun." ifadelerini kullandı.