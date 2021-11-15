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Yaşam Erzincan'da otomobil şarampole devrildi
Yaşam

Erzincan'da otomobil şarampole devrildi

Erzincan'da şarampole devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2021-11-15 14:59:00 -
Erzincan'da otomobil şarampole devrildi

Erzincan'da şarampole devrilen otomobilde bulunan 4 kişi yaralandı.

Harun D'nin (40) kullandığı 16 YG 723 plakalı otomobil, Erzincan-Erzurum kara yolunun Saztepe mevkisi yakınlarında şarampole devrildi.

Yaralanan sürücü ile otomobildeki Efrail D, Mikail D. ve Behiye D, ambulanslarla Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yaralılardan Mikail D. ve Behiye D'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

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