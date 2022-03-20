Erzincan'da okullar tatil mi? 18 Mart İstanbul'da okullar tatil mi edildi? İstanbul Valiliği kar tatili açıklaması:

21 Mart günü resmi tatil edilip edilmeyeceği konusunda araştırmalar devam ediyor. Erzincan'ın kent merkezinde ve yüksek kesimlerinde yoğun kar yağışı etkili olmaya devam ediyor. Geceden başlayan kar yağışı kentte aralıklarla devam ediyor. Kar ve tipi dolayısıyla Erzincan-Sivas, Erzincan-Erzurum, Erzincan-Tunceli ve Erzincan- Gümüşhane karayolunda ulaşımda aksamalar yaşandı. Çok sayıda tır ilerlemekte güçlük çekerken karayolları ekipleri güzergahlarda yoğun şekilde karla mücadele çalışmasını sürdürüyor.

Erzincan'da okullar tatil mi?

Erzincan'da kar yağışı nedeniyle il genelindeki resmi ve özel tüm okullarda 18 Mart Cuma günü eğitime bir gün ara verilmişti. Vali Mehmet Makas, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, kentte olumsuz hava koşullarının etkili olduğunu bildirmişti. Bu kapsamda kentteki üniversite dahil tüm okullar, rehabilitasyon merkezleri ve özel kurslardaki eğitim faaliyetlerine bir gün ara verilmişti. Cuma günü okulların tatil olduğu Erzincan'da yarın okul olup olmadığı öğrenciler tarafından araştırılıyor. Erzincan Valiliğinden yarın okul tatili konusunda henüz bir açıklama yapılmadı. Erzincan'da yarın hava parçalı bulutlu görünüyor. Meteoroloji tahminlerine göre Erzincan'da hava sıcaklığı 2 derece olarak açıklandı.